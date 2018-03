Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, dialogo deve concludersi con riconoscimento indipendenza Pristina

- Il dialogo tra il Kosovo e la Serbia deve concludersi con un accordo vincolante che sancisca la pace con la Serbia sulla base "dell'accettazione della realtà dell'indipendenza del Kosovo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli, come riportato dal quotidiano "Epoka". La posizione di Pacolli è stata espressa a Bruxelles, dove il capo della diplomazia di Pristina si è recato in visita e dove in questi giorni è ripreso il dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue. Al centro dell'attenzione di questo nuovo round del dialogo Pristina-Belgrado la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel Kosovo. In proposito, il consigliere del presidente kosovaro Hashim Thaci, Blerim Shala, ha ammesso ieri che la creazione dell'Associazione dei comuni serbi è un obbligo giuridico per Pristina. "Spero che molto presto avremo un gruppo di lavoro e, insieme al gruppo composto da quattro serbi e dall'Osce, inizieremo a lavorare sullo statuto dell'Associazione. L'ultima parola spetterà a Bruxelles, perché si tratta di una questione politica", ha detto Shala citato dalla stampa di Pristina. (segue) (Kop)