Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, dialogo deve concludersi con riconoscimento indipendenza Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane - durante una visita nei Balcani del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia Wess Mitchell - il presidente serbo Vucic ha dichiarato che la Serbia è pronta a raggiungere un compromesso sulla questione del Kosovo, ma non accetterà nessuna "umiliazione". Il capo dello stato ha osservato che la questione del Kosovo è il maggiore ostacolo sul percorso europeo della Serbia. "Sappiamo che è il maggiore ostacolo nel cammino europeo, e per questo la Serbia è pronta a discutere di tutti i compromessi possibili, ma per quanto (siamo) piccoli, per quanto non importanti per le grandi potenze, possiamo accettare solo una soluzione di compromesso e non l'umiliazione della nostra popolazione e la distruzione del nostro stato", ha dichiarato Vucic aggiungendo che Serbia e Stati Uniti hanno differenti posizioni sulla questione kosovara. Mitchell, ha ancora detto il presidente, ha però ascoltato le posizioni della Serbia e "forse ne ha comprese alcune". Il capo dello stato ha infine precisato che la Serbia ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina, ma di non credere che le autorità kosovare rispetteranno il loro obbligo previsto dall'Accordo, ovvero la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. (Kop)