Kosovo: direttore rappresentanza Ue Apostolova invita deputati a "non tenere i giovani in ostaggio"

- Il Kosovo non deve tenere i suoi giovani "in ostaggio" e deve quindi ratificare l'accordo sui confini con il Montenegro in modo da ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Ue. Questo l'appello ai deputati kosovari rinnovato oggi dal direttore della rappresentanza Ue a Pristina, Nataliya Apostolova. Dopo aver incontrato questa mattina il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli, Apostolova ha dichiarato tramite Twitter che il Kosovo deve dimostrarsi responsabile attuando le riforme "in modo da tenere il ritmo del resto della regione". Dopo l'incontro, Veseli ha assicurato che il parlamento di Pristina ratificherà oggi l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. L'Assemblea nazionale del Kosovo ha in programma per oggi alle 11 la sessione per votare sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro.(Kop)