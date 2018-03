I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: ministro Esteri Pacolli, assenza di linea comune su nostra indipendenza indebolisce Ue nei Balcani - La mancanza di una linea comune tra i paesi europei riguardo l'indipendenza del Kosovo rischia di indebolire l'Ue nella regione lasciando spazio ad altri attori. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli commentando la notizia dell'assenza del premier spagnolo Mariano Rajoy al vertice Ue sui Balcani occidentali in programma a maggio a Sofia. Secondo quanto sottolinea il quotidiano kosovaro "Kallxo", l'assenza del premier spagnolo sarebbe motivata proprio dal mancato riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Madrid. "Ogni tentativo di minacciare la presenza del Kosovo al vertice o di escludere i suoi simboli statali rappresenta una mancanza di visione e di chiarezza verso la regione. In un tempo di crescita della presenza della Russia nella regione, l'unità dell'Ue verso i Balcani è un dovere", ha osservato Pacolli. La Spagna è insieme a Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro uno dei cinque paesi dell'Ue che ancora non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Res)