Balcani: vicepremier bulgaro Doncev, allargamento Unione alla regione in cima ad agenda presidenza Ue di Sofia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto della Nis-Dimitrovgrad prevede la ristrutturazione ed elettrificazione della linea esistente, oltre che la costruzione di una nuova linea attorno alla città di Nis, nella parte meridionale della Serbia. Il progetto rientra nell'agenda per la connettività nei Balcani occidentali discussa anche nell'ultimo vertice a Trieste nell'ambito del Processo di Berlino, come pure la costruzione della cosiddetta Autostrada della pace Nis-Merdare-Pristina. Lo scorso ottobre il governo serbo ha nominato il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic, a capo del gruppo di lavoro incaricato di seguire i lavori della Nis-Merdare-Pristina. La cosiddetta Autostrada della pace dovrà secondo il progetto finale raggiungere Tirana e Durazzo in Albania e avrà una lunghezza totale di 384 chilometri. In precedenza la Mihajlovic aveva annunciato che la costruzione della prima sezione del tratto Nis-Merdare-Pristina sarà avviata nel 2018. (segue) (Seb)