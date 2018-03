Kosovo: oggi riunione parlamento per ratifica accordo confini con Montenegro

- E' in programma per oggi nel parlamento di Pristina il quarto tentativo di ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Lo riferiscono diversi media kosovari, che sottolineano tuttavia come non sia ancora certo il raggiungimento dei numeri (80 deputati) necessari in aula per l'approvazione dell'accordo. "Sono stati raggiunti i numeri per la ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro", ha annunciato ieri il vice leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Pal Lekaj, parlando al portale d'informazione "Indeksonline". "Abbiamo detto che la sessione parlamentare sarà convocata quando saranno raggiunti i numeri per la ratifica dell'accordo", ha ricordato Lekaj sostenendo che le trattative hanno raggiunto l'esito sperato. Anche il vice leader del Partito democratico del Kosovo, Enver Hoxhaj, ha affermato che il partito sta lavorando intensamente per assicurare i voti favorevoli alla ratifica e "alcuni deputati dell'opposizione e della Lista serba voteranno in favore" aprendo le porte ad una possibile ratifica dell'accordo. (segue) (Kop)