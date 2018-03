Ue-Balcani: Tajani, preoccupato per presenze che mirano a colonizzazione finanziaria regione

- Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si è detto oggi preoccupato per l'esistenza di presenze finanziarie nei Balcani che "non puntano ad accompagnare imprese" o "alla crescita economica", ma a "una sorta di colonizzazione finanziaria per snaturare" la regione. "Sono molto preoccupato per ciò che sta accadendo nei Balcani", ha detto intervenendo oggi a Bruxelles in Europarlamento al panel "Albania: impegnata verso le riforme". "Si sta cercando anche di cambiare la morfologia, la presenza delle religioni nei Balcani. Ci sono presenze finanziarie – ha sottolineato Tajani – che non sempre possiamo giudicare non ostili. Ci sono delle mire che puntano a portare i Balcani fuori dall'area di amicizia e di partecipazione all'Europa. Non possiamo dimenticare quello che accade in Bosnia-Erzegovina, dove come in Albania c'è una convivenza tra donne e uomini religioni diverse. Cercare di trasformare l'islam della Bosnia-Erzegovina in un Islam fondamentalista – ha osservato Tajani – significa snaturare la stessa Bosnia-Erzegovina attraverso un'immigrazione forzata di jihadisti, che tenteranno e stanno già tentando di cambiare l'Islam pacifico, che è strumento di pace ed inter-religioso. Stanno tornando in Kosovo troppi foreign fighters. Abbiamo segnalazioni molto negative da questo punto di vista". (segue) (Beb)