Energia: premier Haradinaj, il Kosovo punta sullo sviluppo delle rinnovabili (2)

- Pur consapevole che il carbone costituisca una fonte inquinante, il premier kosovaro ha affermato che tuttavia, avendo il paese un'economia in fase di sviluppo e problemi di carenza energetica, esso costituisce una soluzione realistica in grado di rispondere a specifiche esigenze. Haradinaj ha chiesto poi il sostegno di partner internazionali, della Banca mondiale, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e delle altre istituzioni finanziarie internazionali, per il progresso energetico di Pristina. Inoltre, il premier ha sottolineato l'importanza della regolamentazione dei rapporti nel mercato dell'energia, che i rapporti tra la rete elettrica del Kosovo e la Serbia incidono non solo sul mercato kosovaro, ma anche sull'intero mercato europeo. In proposito, il premier di Pristina ha ringraziato la Germania per il ruolo svolto come mediatore tra Kosovo e Serbia. (segue) (Kop)