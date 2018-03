Energia: premier Haradinaj, il Kosovo punta sullo sviluppo delle rinnovabili (3)

- "Conosciamo e sentiamo l'obbligo e la responsabilità che abbiamo verso le generazioni future e siamo favorevolmente orientati verso le energie rinnovabili. Abbiamo dato la priorità a tali energie, soprattutto a quella eolica e solare, accogliamo con favore nuove proposte di investimenti nel settore", ha dichiarato Haradinaj, aggiungendo che il paese è "un ottimo terreno per eventuali investitori esteri, perché ha una popolazione giovane e perché i lavori per le infrastrutture stradali e ferroviarie hanno fatto significativi progressi". Parallelamente, il ministro dello Sviluppo economico Valdrin Lluka ha affermato che il progetto 'Kosova e Re' offrirà alle generazioni future del Kosovo un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile, attraverso le tecnologie innovative che permettono una riduzione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica dal carbone. Presenti tra gli altri al forum anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Greg Delawie, e il responsabile della Banca mondiale per il Kosovo, Marco Mantovanelli. (segue) (Kop)