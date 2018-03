Kosovo: oggi alle 11 parlamento vota su ratifica accordo confini con Montenegro (3)

- I partiti della coalizione governativa in Kosovo hanno condotto intense trattative in questi giorni con le forze dell'opposizione per raggiungere il numero di voti necessari per la ratifica parlamentare dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Il governo di Pristina deve ottenere il sostegno di almeno 80 deputati per poter sperare in un esito positivo della nuova riunione del parlamento in modo da ratificare l'accordo sui confini con il Montenegro. Per ottenere i numeri in parlamento la maggioranza deve necessariamente contare sul sostegno di alcuni deputati o della Lista serba o del movimento Vetevendosje. Entrambi i partiti si sono espressi in modo piuttosto chiaro scartando la possibilità di un appoggio alla ratifica; ma la maggioranza conta comunque di poter sfruttare a suo favore le divergenze interne ai due schieramenti. (Kop)