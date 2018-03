Kosovo: movimento Vetevendosje, nel 2018 impossibile liberalizzazione dei visti Ue

- Nel 2018 non ci sarà la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue: anche se l’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro fosse adottato, la corruzione rimane infatti un ostacolo a tale sviluppo. E' quanto ribadito dal Movimento Vetevendosje, all'opposizione in Kosovo, come riportato dal quotidiano "Zeri". Il deputato di Vetevendosje Fitore Pacolli ha chiarito che, in aggiunta all’accordo sui confini con il Montenegro, un altro criterio per la concessione della liberalizzazione dei visti Ue è l’ottenimento di risultati concreti nella lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata. Un altro deputato di Vetevendosje, Albulena Haxhiu, ha invitato il governo a fare un passo indietro sull’accordo; mentre il leader Albin Kurti in una lettera al premier Ramush Haradinaj ha chiesto di rivedere i termini dell'intesa con Podgorica prima prima di inviarla al parlamento per la ratifica. (segue) (Kop)