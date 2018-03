Kosovo: movimento Vetevendosje, nel 2018 impossibile liberalizzazione dei visti Ue (4)

- In caso di mancata ratifica da parte del parlamento di Pristina dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro, i cittadini kosovari dovranno aspettare almeno fino al 2020 per ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Unione europea. Questo l'avviso di analisti del settore dell'integrazione europea, citati nei giorni scorsi dal quotidiano kosovaro "Zeri". Secondo quanto precisato, infatti, il Parlamento europeo ha in programma le elezioni per il rinnovamento della Camera nel 2019 e pertanto, se non si procederà rapidamente con l'adozione della ratifica, la liberalizzazione dei visti potrebbe slittare al periodo successivo a tale appuntamento. Un altro motivo di ritardo, aggiunge "Zeri", sarebbe dovuto al fatto che il Kosovo deve intanto adempiere ad un altro criterio posto dall'Ue per la liberalizzazione dei visti, ovvero la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. (Kop)