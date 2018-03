I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: oggi riprende dialogo mediato da Ue a Bruxelles, il 23 incontro tra presidenti Thaci e Vucic - Il 23 marzo a Bruxelles ci sarà un incontro tra i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Lo ha confermato lo stesso presidente serbo Vucic secondo quanto riportato dal quotidiano kosovaro "Zeri". Secondo Vucic, questa settimana a Bruxelles ci sarà un incontro con Thaci nell'ambito "degli sforzi per risolvere i nostri problemi". "Il dialogo riprenderà", ha detto Vucic osservando che "non abbiamo altra scelta" per proseguire verso l'integrazione europea. L'incontro, come confermato nei giorni scorsi, sarà mediato dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. Il colloquio tra i due capi dello Stato si svolgerà dopo la ripresa prevista per oggi del dialogo tra Pristina e Belgrado, mediato dall'Ue a Bruxelles. L'attuazione degli accordi sull'istituzione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, sull'energia, sul ponte di Mitrovica e sulla gestione dei confini, sono i temi centrali della nuova sessione del dialogo come confermato nei giorni scorsi dalla portavoce Ue Maja Kocijancic. (Res)