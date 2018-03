Albania: ufficio statistiche, Italia si conferma primo partner commerciale

- L’Italia si conferma il principale partner commerciale dell'Albania: è quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'istituto di statistica albanese (Instat) secondo quanto riportato dall'agenzia "Ata". Nel febbraio 2018, le esportazioni dell'Albania verso l'Italia sono aumentate su base annua del 9,2 per cento; quelle con la Spagna del 138,2 per cento e con la Germania del 25,9 per cento. Durante i primi due mesi dell'anno corrente, i paesi con cui l'Albania ha registrato il maggiore incremento delle esportazioni rispetto allo scorso anno sono l’Italia (7,7 percento), la Spagna (126,8 percento) e il Kosovo (7,4 percento). Mentre i paesi con cui le esportazioni hanno registrato la riduzione maggiore sono la Romania (-3,8 per cento), la Francia (-22,4 per cento) e l'Ungheria (-15,5 per cento). Per quanto riguarda le importazioni, l’Instat riferisce che nel febbraio 2018, i paesi con cui si è assistito a un incremento più alto rispetto a febbraio 2017 sono l’Italia (5,9 per cento), la Grecia (14,8 per cento) e la Francia (77,1 per cento). La maggiore riduzione è stata invece registrata con la Turchia (-2,0 per cento), la Cina (-4,0 per cento) e la Germania (-10,9 per cento). Gli scambi commerciali con i paesi dell'Ue costituiscono il 67,9 per cento del valore complessivo del paese.(Alt)