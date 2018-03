Albania-Stati Uniti: ex sindaco di New York Giuliani proporrà al presidente Trump di visitare Tirana

- Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York in visita a Tirana, ha dichiarato che proporrà al presidente Donald Trump di visitare l’Albania, considerati gli enormi passi in avanti fatti dal Paese. Giuliani ha tenuto un incontro speciale con il presidente del parlamento albanese Gramoz Ruci, il quale ha espresso profonda gratitudine a Giuliani per il sostegno degli Stati Uniti all'Albania durante i momenti più decisivi per il processo di democratizzazione del paese. "Gli Stati Uniti sono l’alleato strategico dei cittadini albanesi e siamo loro grati per il ruolo decisivo nello sviluppo dei processi democratici nel Paese, per l’appartenenza alla Nato dell'Albania e, naturalmente, per il vostro ruolo nella costruzione del nuovo Stato del Kosovo", ha detto Ruci. Il presidente del parlamento ha poi sottolineato il fatto che l'Albania è sulla giusta strada per operare riforme sostanziali per il paese, per realizzare un’economia sostenibile e garantire il benessere dei suoi cittadini e si è dichiarato fiducioso in merito alla prosecuzione del supporto degli Stati Uniti. (segue) (Alt)