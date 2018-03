Speciale infrastrutture: Balcani, per vicepremier bulgaro Doncev allargamento Unione alla regione in cima ad agenda presidenza Ue di Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno Ue della Bulgaria intende porre con maggior forza in cima alla propria agenda il processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali. Lo ha detto oggi il vicepremier bulgaro Tomislav Doncev, nel corso della sua visita a Nis, nella Serbia meridionale. I paesi dei Balcani occidentali, ha aggiunto, sono dei vicini ma anche degli amici, secondo quanto riporta il sito del governo serbo. A proposito della cooperazione economica, il vicepremier ha osservato che "là dove c'è commercio non ci sono conflitti". Doncev ha avuto oggi un incontro con il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti della Serbia, Zorana Mihajlovic. Al centro del colloqui, le opere di costruzione di autostrade, di interconnessione per il trasporto del gas e una migliore cooperazione nel trasporto ferroviario. Si tiene oggi nella città di Nis, nella Serbia meridionale, il Business forum serbo-bulgaro organizzato dalle Camere di commercio dei due paesi. La delegazione bulgara è guidata proprio da Doncev e comprende 43 aziende.La conferenza conta da parte serba la presenza del ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic, e la partecipazione di 80 aziende nei settori del commercio, agroalimentare, costruzioni, tessile, chimico, industria metallurgica, IT e trasporti. Dopo la sessione plenaria sono iniziati gli incontri b2b fra le aziende, mentre i due ministri hanno avuto un colloquio a margine. I due ministri hanno confermato che obiettivo comune dei due paesi è l'abbattimento delle barriere al confine che rallentano il flusso di persone e merci. "Velocizzare il flusso delle merci è tanto importante quanto ciascun chilometro di strada o ferrovia che ricostruiamo", ha detto Mihajlovic al temine dell'incontro. Mihajlovic ha poi invitato le imprese della Bulgaria a partecipare ai lavori per la ristrutturazione della linea ferroviaria Nis-Dimitrovgrd e della costruzione dell'autostrada Nis-Pristina. L'opera infrastrutturale di ristrutturazione della linea ferroviaria Nis-Dimitrovgrad riceverà dalla Banca europea degli investimenti (Bei) un sostegno di 134 milioni di euro, secondo quanto annunciato alla fine di gennaio dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, nel corso della sua visita a Belgrado.Il progetto della Nis-Dimitrovgrad prevede la ristrutturazione ed elettrificazione della linea esistente, oltre che la costruzione di una nuova linea attorno alla città di Nis, nella parte meridionale della Serbia. Il progetto rientra nell'agenda per la connettività nei Balcani occidentali discussa anche nell'ultimo vertice a Trieste nell'ambito del Processo di Berlino, come pure la costruzione della cosiddetta Autostrada della pace Nis-Merdare-Pristina. Lo scorso ottobre il governo serbo ha nominato il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic, a capo del gruppo di lavoro incaricato di seguire i lavori della Nis-Merdare-Pristina. La cosiddetta Autostrada della pace dovrà secondo il progetto finale raggiungere Tirana e Durazzo in Albania e avrà una lunghezza totale di 384 chilometri. In precedenza la Mihajlovic aveva annunciato che la costruzione della prima sezione del tratto Nis-Merdare-Pristina sarà avviata nel 2018.La dichiarazione era giunta al termine di un incontro con la rappresentante a Belgrado della Banca europea per gli investimenti (Bei), Dubravka Negre. Secondo quanto riportava allora l'emittente pubblica "Rts", la Mihajlovic aveva precisato che parte del progetto è finanziato dal Fondo per i Balcani occidentali messo a disposizione dalla Bei. "Il governo serbo ha terminato la pianificazione spaziale – aveva detto il ministro – e ci aspettiamo la sua approvazione in tempi brevi per poter iniziare a novembre con le operazioni di esproprio". La prima sezione costruita andrà da Nis a Plocnik, nella Serbia meridionale, sulla direttrice che va a Merdare, al confine con il territorio kosovaro. Il costo della sezione Nis-Plocnik sarà di 212 milioni di euro. (Seb)