Kosovo: vicepremier Hoxhaj, contesto favorevole per domanda adesione a Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo dovrebbe presentare quanto prima la domanda di adesione al Consiglio d'Europa. Lo ha ribadito il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj, come riportato oggi dalla stampa di Pristina. Secondo Hoxhaj, dopo l'Unione europea, il Consiglio d'Europa è infatti l'organizzazione internazionale più importante in Europa. "La domanda di adesione al Consiglio d'Europa dovrebbe avvenire il prima possibile, dal momento che il Kosovo non ha mai avuto un contesto più favorevole all'interno del Consiglio d'Europa", ha osservato il vicepremier. (Kop)