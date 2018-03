Kosovo: oggi alle 11 parlamento vota su ratifica accordo confini con Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del Kosovo voterà oggi alle ore 11 sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Dopo nove ore di discussione ieri in aula a Pristina, il presidente del parlamento Kadri Veseli ha dichiarato in tarda serata conclusa la riunione affermando che le procedure di voto si svolgeranno questa mattina. Invitando i deputati a sostenere la ratifica, il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha evidenziato che il paese ha di fronte "molte sfide" e per questo serve "unità". "Aiutateci e permetteteci di sfruttare l'opportunità di cercare una correzione del processo (legato all'accordo sui confini con il Montenegro)", ha detto Haradinaj in riferimento alla possibilità aperta per modifica di alcune parti dell'accordo in seguito alla ratifica parlamentare. (segue) (Kop)