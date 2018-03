Serbia-Kosovo: portavoce Commissione Ue, il 23 marzo incontro Vucic-Thaci a Bruxelles

- L’Alto rappresentante per la politica di sicurezza dell’Unione europea, Federica Mogherini, ospiterà il prossimo 23 marzo a Bruxelles un incontro con i presidenti di Serbia e Kosovo, rispettivamente Aleksandar Vucic e Hashim Thaci del Kosovo. È quanto riferito in un comunicato dal portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic, secondo cui l’incontro rientra nel processo di normalizzazione del dialogo fra Belgrado e Pristina. Il mese scorso la stessa portavoce aveva annunciato che il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina sarebbe ripreso a marzo, dopo l'incontro dei capi negoziatori di Serbia e Kosovo che si è svolto il 26 e il 27 febbraio a Bruxelles. Temi al centro del tavolo per la due giorni è stata l'attuazione dei numerosi accordi raggiunti nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue dalle due parti, in particolare l'accordo sulla libertà di movimento, sulla giustizia, sulla gestione integrata dei valichi (Ibm), sull'Associazione delle municipalità a maggioranza serba, sul porte di Mitrovica e sull'energia. La discussione tra i capi negoziatori, ha riferito la portavoce Ue, si è svolta in uno spirito costruttivo, e ha portato all'identificazione di una serie di questioni e di passi che devono essere intrapresi per progredire nell'attuazione del lavoro per normalizzare ulteriormente le relazioni. I capi negoziatori hanno concordato di riprendere le discussioni il mese prossimo. (Seb)