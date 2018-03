Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic invita imprese bulgare a partecipare a lavori Nis-Dimitrovgrad e Nis-Pristina (4)

- In precedenza la Mihajlovic aveva annunciato che la costruzione della prima sezione del tratto Nis-Merdare-Pristina sarà avviata nel 2018. La dichiarazione era giunta al termine di un incontro con la rappresentante a Belgrado della Banca europea per gli investimenti (Bei), Dubravka Negre. Secondo quanto riportava allora l'emittente pubblica "Rts", la Mihajlovic aveva precisato che parte del progetto è finanziato dal Fondo per i Balcani occidentali messo a disposizione dalla Bei. "Il governo serbo ha terminato la pianificazione spaziale – aveva detto il ministro – e ci aspettiamo la sua approvazione in tempi brevi per poter iniziare a novembre con le operazioni di esproprio". La prima sezione costruita andrà da Nis a Plocnik, nella Serbia meridionale, sulla direttrice che va a Merdare, al confine con il territorio kosovaro. Il costo della sezione Nis-Plocnik sarà di 212 milioni di euro. (Seb)