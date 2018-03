I fatti del giorno - Balcani

- Balcani: Europol, circa 800 persone hanno lasciato regione per unirsi a Stato islamico - Circa 800 persone provenienti dai Balcani hanno lasciato la regione per combattere nelle fila dello Stato islamico (Is) in Siria e Iraq. Questo il quadro fornito oggi dal direttore esecutivo di Europol, Rob Wainwright, parlando a Sofia durante un incontro del gruppo parlamentare congiunto di controllo sull'Europol (Jpsg). "Ci sono miglioramenti significativi nella cooperazione tra Europol e ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali", ha osservato Wainwright citato dalla stampa di Pristina. "Abbiamo uno scambio di informazioni molto buono con alcuni paesi, ma non così buono con altri", ha aggiunto il rappresentante di Europol. (segue) (Res)