Kosovo: ministro Esteri Pacolli, oggi giornata fondamentale per credibilità del paese

- Oggi è un giorno fondamentale per la credibilità internazionale dello Stato del Kosovo: lo ha detto il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, in vista del voto in parlamento a Pristina per la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Invitando i deputati kosovari a votare in favore della ratifica, riferisce l'emittente "Rtk", Pacolli ha aggiunto che "se c'è stata qualche ingiustizia, questa verrà corretta". "Coloro che considerano l'interesse dei cittadini kosovari, il buon nome del paese, la libertà di movimento, coloro che vogliono i nostri interessi non dipendenti dai paesi vicini, voteranno in favore della demarcazione", ha detto Pacolli notando anche che il Montenegro è "un paese amico" e un membro della Nato per cui non può violare la sovranità territoriale del Kosovo.(Kop)