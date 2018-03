Energia: premier Haradinaj, il Kosovo punta sullo sviluppo delle rinnovabili

- Il settore energetico è una delle priorità del governo kosovaro, in quanto fondamentale per la stabilità economica e per la sicurezza del paese. Lo ha affermato il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, nel corso del terzo forum per l'energia di alto livello. L'incontro, relativo agli investimenti nelle infrastrutture energetiche, è stato organizzato dal ministero dello Sviluppo economico di Pristina in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (Usaid). "Il 20 dicembre scorso, quando abbiamo firmato l'accordo commerciale relativo al progetto 'Kosova e Re' finalizzato alla costruzione di una nuova centrale elettrica, abbiamo dimostrato il nostro impegno nell'affrontare le sfide del settore energetico", ha dichiarato il premier Haradinaj, aggiungendo che la nuova tecnologia adottata migliorerà la situazione dall'inquinamento ambientale. (segue) (Kop)