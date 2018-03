Energia: premier Haradinaj, il Kosovo punta sullo sviluppo delle rinnovabili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di gennaio, il ministro dell'Economia kosovaro Valdrin Lluka, ha reso pubblico il contratto commerciale per la realizzazione del grande progetto per il nuovo impianto a carbone Kosova e Re. Secondo quanto precisato in conferenza stampa dal ministro, la realizzazione del nuovo impianto energetico non sarà finanziata dal Kosovo che "ha solo obblighi di natura tecnica". Come spiegato in precedenza dal primo ministro Ramush Haradinaj, la costruzione del nuovo impianto energetico Kosova e Re inizierà alla fine del 2018 per concludersi nel 2023. Il premier Haradinaj ha definito la società statunitense Contour Global un "investitore affidabile" e un "leader globale" del settore energetico. "Abbiamo una notizia molto buona - ha spiegato il premier -. L'investitore è Contour Global dagli Stati Uniti d'America con forti legami in Europa. L'investimento è di 1,3 miliardi di euro. E' un investimento estero, e il Kosovo non investirà niente. La costruzione inizierà il prossimo anno per concludersi nel 2023". (Kop)