Speciale infrastrutture: premier Haradinaj, il Kosovo punta sullo sviluppo delle rinnovabili

- Il settore energetico è una delle priorità del governo kosovaro, in quanto fondamentale per la stabilità economica e per la sicurezza del paese. Lo ha affermato il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, nel corso del terzo forum per l'energia di alto livello. L'incontro, relativo agli investimenti nelle infrastrutture energetiche, è stato organizzato dal ministero dello Sviluppo economico di Pristina in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (Usaid). "Il 20 dicembre scorso, quando abbiamo firmato l'accordo commerciale relativo al progetto 'Kosova e Re' finalizzato alla costruzione di una nuova centrale elettrica, abbiamo dimostrato il nostro impegno nell'affrontare le sfide del settore energetico", ha dichiarato il premier Haradinaj, aggiungendo che la nuova tecnologia adottata migliorerà la situazione dall'inquinamento ambientale.Pur consapevole che il carbone costituisca una fonte inquinante, il premier kosovaro ha affermato che tuttavia, avendo il paese un'economia in fase di sviluppo e problemi di carenza energetica, esso costituisce una soluzione realistica in grado di rispondere a specifiche esigenze. Haradinaj ha chiesto poi il sostegno di partner internazionali, della Banca mondiale, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e delle altre istituzioni finanziarie internazionali, per il progresso energetico di Pristina. Inoltre, il premier ha sottolineato l'importanza della regolamentazione dei rapporti nel mercato dell'energia, che i rapporti tra la rete elettrica del Kosovo e la Serbia incidono non solo sul mercato kosovaro, ma anche sull'intero mercato europeo. In proposito, il premier di Pristina ha ringraziato la Germania per il ruolo svolto come mediatore tra Kosovo e Serbia."Conosciamo e sentiamo l'obbligo e la responsabilità che abbiamo verso le generazioni future e siamo favorevolmente orientati verso le energie rinnovabili. Abbiamo dato la priorità a tali energie, soprattutto a quella eolica e solare, accogliamo con favore nuove proposte di investimenti nel settore", ha dichiarato Haradinaj, aggiungendo che il paese è "un ottimo terreno per eventuali investitori esteri, perché ha una popolazione giovane e perché i lavori per le infrastrutture stradali e ferroviarie hanno fatto significativi progressi". Parallelamente, il ministro dello Sviluppo economico Valdrin Lluka ha affermato che il progetto 'Kosova e Re' offrirà alle generazioni future del Kosovo un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile, attraverso le tecnologie innovative che permettono una riduzione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica dal carbone. Presenti tra gli altri al forum anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Greg Delawie, e il responsabile della Banca mondiale per il Kosovo, Marco Mantovanelli.Lo scorso mese di gennaio, il ministro dell'Economia kosovaro Valdrin Lluka, ha reso pubblico il contratto commerciale per la realizzazione del grande progetto per il nuovo impianto a carbone Kosova e Re. Secondo quanto precisato in conferenza stampa dal ministro, la realizzazione del nuovo impianto energetico non sarà finanziata dal Kosovo che "ha solo obblighi di natura tecnica". Come spiegato in precedenza dal primo ministro Ramush Haradinaj, la costruzione del nuovo impianto energetico Kosova e Re inizierà alla fine del 2018 per concludersi nel 2023. Il premier Haradinaj ha definito la società statunitense Contour Global un "investitore affidabile" e un "leader globale" del settore energetico. "Abbiamo una notizia molto buona - ha spiegato il premier -. L'investitore è Contour Global dagli Stati Uniti d'America con forti legami in Europa. L'investimento è di 1,3 miliardi di euro. E' un investimento estero, e il Kosovo non investirà niente. La costruzione inizierà il prossimo anno per concludersi nel 2023". (Kop)