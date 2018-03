Kosovo: movimento Vetevendosje, nel 2018 impossibile liberalizzazione dei visti Ue (2)

- Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, non è stato raggiunta un'intesa tra la maggioranza di governo kosovara e la Lista serba per il voto in parlamento sull'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro. Il premier Haradinaj non ha tuttavia escluso lo svolgimento della riunione del parlamento per la ratifica, avvertendo tuttavia che l'assenza di un singolo parlamentare durante la sessione di martedì potrebbe rendere "negativo" l'esito. Il premier kosovaro ha affermato che la coalizione di governo ha i voti necessari per ratificare la demarcazione con il Montenegro, ma ha inviato alla cautela per non fallire nuovamente nel voto. "Se un singolo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk) non si presenterà in Parlamento si rischia di fallire l'intero processo di voto. L'assenza di un singolo parlamentare durante la sessione di martedì è una responsabilità per non tenere isolati i cittadini", ha aggiunto Haradinaj ammettendo di non aver raggiunto un accordo con la Lista serba sul voto. "Abbiamo negoziato con i loro rappresentanti, ma non siamo riusciti a trovare una soluzione e non so come procederemo ulteriormente", ha concluso Haradinaj. (segue) (Kop)