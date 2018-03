Speciale difesa: Bosnia, secondo presidente Repubblica Srpska Dodik necessario ripristinare il nostro esercito

- La Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, deve ripristinare il proprio esercito, invece di partecipare a quello comune bosniaco. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik a Belgrado, in occasione del 26mo anniversario dell'approvazione della prima costituzione dell'entità. Secondo quanto rileva il sito di informazione "Klix", Dodik ha affermato che "la Repubblica Srpska è molto interessata alla questione del Kosovo" e ha definito "arrogante la posizione dell'amministrazione Usa sul fatto che il Kosovo può formare un proprio esercito". Il presidente di Banja Luka ha annunciato di volere "pregare il presidente della Serbia Aleksandar Vucic di tenere in considerazione il fatto che la questione del Kosovo non può essere esaminata in modo separato dalla questione della Repubblica Srpska". Dodik ha dichiarato che "se non viene rispettata l'integrità territoriale della Serbia non vedo perché si deve rispettare l'integrità della Bosnia".Si tratta, a detta di Dodik, "di questioni che vogliamo riaprire, indipendentemente dal fatto che potrebbero mettere a disagio alcune persone": La Repubblica Srpska, secondo Dodik, "ha tutte le caratteristiche di uno stato, inclusi il proprio territorio, la propria popolazione, un governo efficiente e una bandiera". Dodik ha detto che "la Bosnia rappresenta una fase passeggera del nostro sviluppo politico e non è in nessun modo degna di essere difesa anche dai serbi". Sul piano dell'esercito comune bosniaco, Dodik ha affermato che "non si tratta di un esercito dei serbi o dei bosniaci, ma di un tentativo di creare un esercito per la Nato, ma noi abbiamo detto di non volere aderire all'alleanza". (Bos)