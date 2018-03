Fyrom: presidente kosovaro Thaci, legge su albanese lingua ufficiale passo verso integrazione euro-atlantica

- L'adozione da parte del parlamento di Skopje della legge che riconosce l'albanese come lingua ufficiale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) "è un importante passo verso l'integrazione euro-atlantica". Lo ha affermato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo Thaci, la nuova legge che prevede l'uso della lingua albanese nelle istituzioni pubbliche della Fyrom "è una buona notizia non solo per la comunità albanese ma per l'intera regione". Secondo il capo dello Stato kosovaro, tale normativa permette inoltre la piena attuazione dei diritti contenuti negli accordi di Ocrida (Ohrid, che nel 2001 misero fine ad una breve stagione di scontri inter-etnici nella Fyrom).(Kop)