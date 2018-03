Balcani: portavoce ministero Esteri russo, creazione Esercito in Kosovo porterebbe nuove tensioni

- La creazione di un Esercito regolare in Kosovo porterebbe nuove tensioni nei Balcani: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova, nel briefing odierno alla stampa. "La creazione di un Esercito nell'entità, che non è stata in alcun modo riconosciuta come uno Stato indipendente, aggraverà certamente la situazione", ha dichiarato Zakahrova citata dall'agenzia "Sputnik". Il riferimento è stato fatto alla luce dell'ultima presa di posizione di Washington sulla creazione dell'Esercito in Kosovo, espressa in settimana dall'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia Wess Mitchell, nel corso di una visita a Belgrado. Il Kosovo "ha diritto alla formazione di un proprio esercito regolare", ha detto Mitchell. (segue) (Res)