Serbia: diplomatico Usa Mitchell, su questione Kosovo entrambe le parti devono mantenere impegni (6)

- Nella visita in ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) Mitchell ha ribadito che gli Stati Uniti sostengono Skopje e Atene nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile per archiviare la disputa sul nome del paese balcanico. Nella conferenza stampa congiunta con il premier macedone Zoran Zaev, Mitchell ha dichiarato che "la porta della Nato rimane aperta" e Washington sostiene le aspirazioni di Skopje per l'adesione all'Alleanza. Zaev ha parlato di "fase finale" delle trattative con la Grecia per risolvere la disputa sul nome e in questo senso ha rimarcato l'importanza della visita del capo della diplomazia di Atene Nikos Kotzias, atteso a Skopje entro fine marzo. (Seb)