Serbia-Kosovo: diplomatico Usa Mitchell, Pristina ha diritto a formazione proprio esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha diritto alla formazione di un proprio esercito regolare: lo ha detto l'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, Wess Mitchell, oggi in visita in Serbia. In una conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, Mitchell ha aggiunto che la costituzione di un esercito regolare in Kosovo non rappresenta alcuna minaccia per la Serbia e per la popolazione serba. "Il Kosovo ha il diritto di formare delle forze professionali che si occupino della sicurezza, includendovi anche i serbi del Kosovo. Nessuno ha il diritto di vietare al Kosovo di sviluppare una tale struttura", ha detto Mitchell aggiungendo che gli Stati Uniti sostengono tale diritto del Kosovo. Al tempo stesso, ha osservato, è necessaria una modifica alla Costituzione di Pristina per poter procedere con la formazione di un esercito regolare. Tale formazione implica "molto lavoro" e gli Stati Uniti, ha ancora osservato Mitchell, si sono impegnati "molto da vicino con le persone a Pristina su questo". (segue) (Seb)