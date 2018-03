Serbia-Kosovo: diplomatico Usa Mitchell, Pristina ha diritto a formazione proprio esercito (2)

- L'assistente del segretario di stato Usa per gli Affari europei ed eurasiatici, Wess Mitchell, ha iniziato ieri una visita di due giorni a Belgrado. Secondo quanto riferisce la stampa locale, nella serata di ieri Mitchell ha incontrato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic. Nella giornata di oggi sono in agenda gli incontri con il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, con la premier Ana Brnabic e con i rappresentanti dell'opposizione. La tappa a Belgrado si inserisce in un più ampio "tour" nei Balcani dal 12 al 17 marzo che ha già visto Mitchell a Pristina, in Kosovo, e nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). Le tappe dopo Belgrado saranno invece Atene e Nicosia. Mitchell ha ribadito a Pristina che l'alleanza tra Stati Uniti e Kosovo "continuerà a crescere". Secondo Mitchell, come riferisce l'emittente "Rtk", Pristina ha fatto "progressi fenomenali" nel periodo dalla dichiarazione dell'indipendenza nel 2008 fino ad oggi. A suo modo di vedere, per il Kosovo rimane ancora lavoro da fare verso la normalizzazione dei rapporti con la Serbia e la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Commentando poi quanto riportato dalla stampa di Belgrado su un presunto "nuovo piano per il Kosovo" da parte di Washington, il diplomatico Usa ha smentito tale tesi dicendo: "Non sono venuto qui per presentare un piano specifico". (segue) (Seb)