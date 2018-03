Serbia-Kosovo: presidente Vucic, formazione esercito di Pristina non previsto da diritto internazionale (2)

- La formazione di un esercito regolare kosovaro, ha aggiunto, viene fondata sulla base del fatto "che hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Gli americani hanno su questo punto un particolare rapporto e particolari legami con il Kosovo, e poiché lo riconoscono (come paese) ritengono che abbia diritto alla formazione di forze di sicurezza", ha detto ancora Vucic. La Serbia, ha concluso, non la pensa allo stesso modo, si oppone e continuerà ad opporsi ad una tale formazione. Il Kosovo "ha diritto alla formazione di un proprio esercito regolare" secondo quanto invece detto nella stessa conferenza stampa dall'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, Wess Mitchell, oggi in visita in Serbia. Mitchell ha aggiunto che la costituzione di un esercito regolare in Kosovo non rappresenta alcuna minaccia per la Serbia e per la popolazione serba. "Il Kosovo ha il diritto di formare delle forze professionali che si occupino della sicurezza, includendovi anche i serbi del Kosovo. Nessuno ha il diritto di vietare al Kosovo di sviluppare una tale struttura", ha detto Mitchell aggiungendo che gli Stati Uniti sostengono tale diritto del Kosovo. (segue) (Seb)