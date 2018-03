Speciale difesa: Serbia, per diplomatico Usa Mitchell su questione Kosovo entrambe le parti devono mantenere impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le parti impegnate nel dialogo Belgrado-Pristina devono mantenere gli obblighi assunti: lo ha dichiarato l'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, Wess Mitchell, oggi in visita in Serbia. In una conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, Mitchell ha auspicato una soluzione al problema "che affligge la regione" già da molti anni. "Vogliamo che venga trovata una grande e unica soluzione, e credo che questo sia l'obiettivo del dialogo interno avviato dal presidente Vucic. Noi siamo pronti ad ascoltare e aiutare", ha detto Mitchell, aggiungendo di essere contrario a soluzioni unilaterali che potrebbero compromettere la stabilità e la sicurezza della regione. Il presidente serbo Vucic ha dichiarato che la Serbia è pronta a raggiungere un compromesso sulla questione del Kosovo, ma non accetterà nessuna "umiliazione".Il capo dello stato ha osservato che la questione del Kosovo è il maggiore ostacolo sul percorso europeo della Serbia. "Sappiamo che è il maggiore ostacolo nel cammino europeo, e per questo la Serbia è pronta a discutere di tutti i compromessi possibili, ma per quanto (siamo) piccoli, per quanto non importanti per le grandi potenze, possiamo accettare solo una soluzione di compromesso e non l'umiliazione della nostra popolazione e la distruzione del nostro stato", ha dichiarato Vucic aggiungendo che Serbia e Stati Uniti hanno differenti posizioni sulla questione kosovara. Mitchell, ha ancora detto il presidente, ha però ascoltato le posizioni della Serbia e "forse ne ha comprese alcune". Il capo dello stato ha infine precisato che la Serbia ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina, ma di non credere che le autorità kosovare rispetteranno il loro obbligo previsto dall'Accordo, ovvero la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba."Questo loro unico obbligo non è stato adempiuto. L'Unione europea e gli Stati Uniti lo sanno e sono grato a Mitchell per aver detto che è importante che tale impegno vada mantenuto", ha concluso Vucic. L'assistente del segretario di stato Usa per gli Affari europei ed eurasiatici, Wess Mitchell, ha iniziato ieri una visita di due giorni a Belgrado. Secondo quanto riferisce la stampa locale, nella serata di ieri Mitchell ha incontrato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic. Nella giornata di oggi sono in agenda gli incontri con il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, con la premier Ana Brnabic e con i rappresentanti dell'opposizione. La tappa a Belgrado si inserisce in un più ampio "tour" nei Balcani dal 12 al 17 marzo che ha già visto Mitchell a Pristina, in Kosovo, e nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). Le tappe dopo Belgrado saranno invece Atene e Nicosia.Mitchell ha ribadito a Pristina che l'alleanza tra Stati Uniti e Kosovo "continuerà a crescere". Secondo Mitchell, come riferisce l'emittente "Rtk", Pristina ha fatto "progressi fenomenali" nel periodo dalla dichiarazione dell'indipendenza nel 2008 fino ad oggi. A suo modo di vedere, per il Kosovo rimane ancora lavoro da fare verso la normalizzazione dei rapporti con la Serbia e la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Commentando poi quanto riportato dalla stampa di Belgrado su un presunto "nuovo piano per il Kosovo" da parte di Washington, il diplomatico Usa ha smentito tale tesi dicendo: "Non sono venuto qui per presentare un piano specifico". Secondo il presidente kosovaro, Hashim Thaci, gli Stati Uniti sono "un partner strategico del Kosovo" nel suo impegno per il rafforzamento della sovranità.Come riferisce l'emittente "Rtk", Thaci ha ringraziato l'esponente del governo di Washington per aver scelto Pristina come prima tappa del suo tour nei Balcani. "Nessuno ha più ragioni per ritardare la ratifica dell'accordo (sui confini con il Montenegro)", ha assicurato Thaci commentando la situazione politica interna al Kosovo riguardo l'importante passo, posto dall'Ue come precondizione per la liberalizzazione dei visti. Il presidente del paese balcanico ha inoltre ribadito l'importanza della trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare, anche per la futura integrazione nella Nato. Mentre per quanto riguarda il dialogo con la Serbia, Thaci ha osservato che "la conclusione di questo percorso deve essere il rispetto reciproco della sovranità"; il presidente ha inoltre escluso, in quanto "inaccettabile", ogni eventuali divisione del Kosovo o scambio di territori.Nella visita in ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) Mitchell ha ribadito che gli Stati Uniti sostengono Skopje e Atene nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile per archiviare la disputa sul nome del paese balcanico. Nella conferenza stampa congiunta con il premier macedone Zoran Zaev, Mitchell ha dichiarato che "la porta della Nato rimane aperta" e Washington sostiene le aspirazioni di Skopje per l'adesione all'Alleanza. Zaev ha parlato di "fase finale" delle trattative con la Grecia per risolvere la disputa sul nome e in questo senso ha rimarcato l'importanza della visita del capo della diplomazia di Atene Nikos Kotzias, atteso a Skopje entro fine marzo. (Seb)