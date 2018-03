Kosovo: stampa locale, maggioranza al lavoro per trovare numeri su ratifica accordo confini Montenegro (2)

- Il governo di Pristina deve ottenere il sostegno di almeno 80 deputati per fissare una nuova riunione del parlamento in modo da ratificare l'accordo sui confini con il Montenegro. Per ottenere i numeri in parlamento la maggioranza deve necessariamente contare sul sostegno di alcuni deputati o della Lista serba o del movimento Vetevendosje. La Lista serba non ha cambiato posizione sulla ratifica dell'accordo sui confini tra Pristina e Podgorica: la linea contraria all'intesa è stato rimarcata dal deputato dello schieramento della minoranza serba in Kosovo Igor Simic, parlando ieri all'agenzia "Srna". Secondo quanto ribadito da Simic, la Lista serba continuerà a battersi per gli interessi della popolazione serba in Kosovo e non per centri di potere stranieri. La Lista serba, per questo, non voterà in favore della ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro. Secondo il quotidiano "Bota Sot", l'unica strada accettabile per un cambiamento di posizione della Lista serba sull'accordo sui confini potrebbe essere quella delle creazione di due nuovi municipi a maggioranza serba in Kosovo, a Prilluzhe e Gora. (segue) (Kop)