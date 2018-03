I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: stampa locale, maggioranza al lavoro per trovare numeri su ratifica accordo confini Montenegro - I partiti della coalizione governativa in Kosovo stanno trattando con le forze dell'opposizione per raggiungere il numero di voti necessari per la ratifica parlamentare dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Secondo quanto sottolinea il quotidiano "Koha", sviluppi positivi per il governo di Pristina potrebbero arrivare dal Movimento Vetevendosje: la deputata Donika Kadaj-Bujupi ha deciso di lasciare il partito unendosi all'Alleanza per il futuro del Kosovo e sostenendo la ratifica dell'accordo; inoltre, dopo che 12 parlamentari dello schieramento dell'opposizione di sinistra si sono staccati dal Vetevendosje andando a creare un gruppo politico autonomo, la maggioranza di governo punta a convincere alcuni di loro a sostenere l'intesa sulla demarcazione dei confini. Ma Dardan Sejdiu, uno di coloro che ha abbandonato il Vetevendosje per formare il nuovo soggetto politico, al momento ha chiarito che tale gruppo non cambierà posizione rispetto all'accordo sui confini: "Ci siamo opposti alla demarcazione per tre anni" e il documento presentato "è persino più problematico". (segue) (Res)