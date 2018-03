Kosovo: fissata a martedì riunione parlamento per ratifica accordo confini con Montenegro

- Il parlamento di Pristina si riunirà martedì alle 14 per ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Lo ha confermato oggi il premier Ramush Haradinaj, come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Il premier kosovaro non ha invece confermato se la coalizione governativa ha raggiunto gli 80 voti necessari in parlamento per la ratifica dell'accordo. I partiti della coalizione governativa in Kosovo stanno trattando con le forze dell'opposizione per raggiungere il numero di voti necessari per la ratifica parlamentare dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Secondo quanto sottolinea il quotidiano "Koha", sviluppi positivi per il governo di Pristina potrebbero arrivare dal Movimento Vetevendosje: la deputata Donika Kadaj-Bujupi ha deciso di lasciare il partito unendosi all'Alleanza per il futuro del Kosovo e sostenendo la ratifica dell'accordo; inoltre, dopo che 12 parlamentari dello schieramento dell'opposizione di sinistra si sono staccati dal Vetevendosje andando a creare un gruppo politico autonomo, la maggioranza di governo punta a convincere alcuni di loro a sostenere l'intesa sulla demarcazione dei confini.(Kop)