Finestra sul mondo: Rajoy potrebbe non partecipare al summit Ue per evitare incontro con leader Kosovo

- La politica interna del governo spagnolo si sovrappone all’agenda europea del primo ministro Mariano Rajoy. Il presidente del governo starebbe infatti valutando se partecipare o meno al summit tra l’Unione europea con i Paesi balcanici, previsto per il prossimo 17 maggio, per evitare di incontrare il presidente del Kosovo che la Spagna ancora non riconosce come nazione. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Pais” che aggiunge come il leader del Consiglio europeo, Donald Tusk, abbia insistito sull’importanza della partecipazione di Rajoy per mantenere il legame con i paesi balcanici. Le tensioni tra il governo spagnolo e il movimento indipendentista catalano, che in più di un'occasione è stato strategicamente usato del Kosovo per giustificare la propria rottura con la legalità spagnola, scoraggiano la partecipazione di Rajoy a quell'incontro. Anche Grecia, Cipro, Romania e Slovacchia negano al Kosovo lo status di Paese. Questo piccolo territorio balcanico si è proclamato indipendente dalla Serbia nel 2008, 10 anni dopo l'assedio lanciato dalle forze serbe, con il conseguente intervento della Nato per fermare il massacro. Molto probabilmente l'esecutivo spagnolo teme che questa foto con il leader kosovaro, Hashim Thaçi, possa essere usata contro il governo dai sostenitori dell'indipendenza catalana. (Sit)