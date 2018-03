I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: fonti stampa, a governo manca un voto per ratificare accordo demarcazione confini Montenegro - Alla coalizione di governo kosovara manca ancora un voto per ottenere la ratifica dell’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Lo riferisce la stampa locale, che commenta così l’annuncio del premier Ramush Haradinaj secondo cui martedì prossimo è prevista una nuova seduta per il voto. I parlamentari di Vetevendosje, fra cui anche i 12 che si sono staccati dal movimento andando a creare un gruppo politico autonomo, hanno ribadito la loro posizione contro l'accordo, così come la Lista serba. “Zeri” tuttavia riferisce che l'ultimo voto potrebbe essere assicurato dal deputato della Lista serba, Adem Hoxha, o dall’ex Vetevendosje ora parte del gruppo indipendente di deputati, Dukagjin Gorani o Shqipe Pantina. Il presidente del parlamento Kadri Veseli, al termine di un incontro organizzato ieri con i gruppi parlamentari boicottato sia da Vetevendosje che dalla Lista serba, ha affermato di essere fortemente convinto che l'accordo sarà ratificato il 20 marzo. "Sono convinto che possiamo farlo insieme, è una questione di interesse nazionale", ha detto Veseli. Allo stesso modo, Haradinaj ha anche espresso la convinzione che la demarcazione del confine sarà approvata la prossima settimana. "Per essere onesti, non è stato un processo facile per me, ma non riesco ad accettare di vedere il mio popolo bloccato e isolato come avviene attualmente", ha detto il premier kosovaro. (segue) (Res)