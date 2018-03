Kosovo-Croazia: ministro Esteri Pejcinovic Buric oggi in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Croazia Marija Pejcinovic Buric si trova oggi in visita ufficiale in Kosovo. La tappa a Pristina avviene dopo quella di ieri a Skopje, capitale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), dove il capo della diplomazia di Zagabria ha incontrato l'omologo macedone Nikola Dimitrov. Oggi sono in programma colloqui bilaterali con il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli e con il premier Ramush Haradinaj. (Kop)