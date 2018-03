Serbia: presidente Vucic, pronti a compromesso su Kosovo, non a umiliazione

- La Serbia è pronta a raggiungere un compromesso sulla questione del Kosovo, ma non accetterà nessuna "umiliazione": lo ha detto il presidente serbo, Aleksnadar Vucic, al termine dell'incontro avuto oggi a Belgrado con l'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, Wess Mitchell. In una conferenza stampa al termine dell'incontro, Vucic ha osservato che la questione del Kosovo è il maggiore ostacolo sul percorso europeo della Serbia. "Sappiamo che è il maggiore ostacolo nel cammino europeo, e per questo la Serbia è pronta a discutere di tutti i compromessi possibili, ma per quanto (siamo) piccoli, per quanto non importanti per le grandi potenze, possiamo accettare solo una soluzione di compromesso e non l'umiliazione della nostra popolazione e la distruzione del nostro stato", ha dichiarato Vucic aggiungendo che Serbia e Stati Uniti hanno differenti posizioni sulla questione kosovara. (segue) (Seb)