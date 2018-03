Kosovo-Slovenia: ministro Esteri Erjavec oggi in visita a Pristina (2)

- "A questo proposito sono venuto in Kosovo come amico degli albanesi e dei serbi del Kosovo, e come amico di tutte le altre nazionalità che vivono nel paese", ha evidenziato Pahor, il quale ha riscontrato che "nonostante i problemi, le relazioni con i paesi vicini stanno migliorando". "È importante risolvere i problemi e approfondire la cooperazione tra Serbia e Kosovo", ha aggiunto il presidente sloveno in riferimento all'importanza di tale sviluppo, "non solo per la risoluzione dei problemi dei due paesi, ma anche per creare un buon clima per l'intera regione balcanica al fine di convincere l'Ue che anche questi paesi dovrebbero far parte dell'Ue". "Sostengo in generale la strategia di allargamento dell'Ue verso i paesi dei Balcani occidentali e la richiesta di accordi sui confini con tutti i vicini", ha affermato Pahor incoraggiando anche il Kosovo a risolvere la disputa sui confini con il Montenegro per fare progressi lungo l'integrazione euro-atlantica. "La Slovenia vi aiuterà in questo percorso", ha assicurato il capo dello stato mettendo in luce il comune obiettivo di "un futuro migliore" per i cittadini. (Lus)