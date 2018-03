I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Slovenia: ministro Esteri Erjavec oggi in visita a Pristina - Il ministro degli Esteri della Slovenia Karl Erjavec guida oggi una delegazione imprenditoriale in visita a Pristina, capitale del Kosovo. Lo rende noto la stampa di Lubiana sottolineando che nel corso della visita è previsto un colloquio bilaterale tra Erjavec e il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli. La visita del capo della diplomazia slovena in Kosovo avviene a qualche settimana di distanza da quella effettuata dal capo dello Stato Borut Pahor, recatosi a Pristina nei giorni della ricorrenza del decimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza (17 febbraio 2008). "A dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza, è estremamente importante per lo sviluppo del Kosovo preservare e rafforzare i diritti di tutte le comunità del paese", ha dichiarato nel corso della visita il presidente sloveno, intervenendo davanti all'Assemblea nazionale di Pristina. Secondo il presidente Pahor, proprio come gli sloveni anni prima anche i kosovari nel 2008 hanno istituito "uno Stato indipendente". (segue) (Res)