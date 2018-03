Kosovo-Slovenia: premier Haradinaj riceve ministro Esteri Erjavec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Slovenia hanno rapporti di amicizia che possono essere intensificati nei prossimi anni. E' quanto concordato dal premier Ramush Haradinaj e dal ministro degli Esteri Karl Erjavec, nel loro colloquio bilaterale di oggi a Pristina. "La Slovenia è uno dei maggiori investitori nel paese e il Kosovo è interessato a continuare questa partnership economica", ha osservato Haradinaj come riportato dall'agenzia "Independent Balkan News Agency". Per il premier kosovaro, "la creazione di un Esercito in Kosovo non altera l'equilibrio della sicurezza nella regione; al contrario, la migliora". Erjavec, da parte sua, ha elogiato gli importanti progressi raggiunti da Pristina a dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza, assicurando al contempo che i rapporti economici bilaterali potranno essere ulteriormente rafforzati anche nel quadro dell'avanzamento del percorso di integrazione europea di Pristina. (Kop)