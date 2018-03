I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ministro Giustizia Tahiri presenta pacchetto legislativo per contrasto corruzione - Il ministro della Giustizia kosovaro Abelard Tahiri ha presentato un nuovo pacchetto di provvedimenti per il contrasto alla corruzione. Come sottolineato dal ministro, tale riforma "avrà un impatto diretto sullo sviluppo economico del paese".Il portale d'informazione "Gazeta Express" riferisce oggi che il ministro kosovaro, prendendo parte al forum anti-corruzione organizzato dalla Camera di commercio statunitense, ha dichiarato che il Kosovo "è un nuovo Stato democratico che applica le politiche di libero mercato, e questo richiede misure sullo Stato di diritto per proteggere il principio di uguali opportunità". La nuova normativa dovrebbe includere previsioni per punire il conflitto d'interesse e, in generale, per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione. (segue) (Res)