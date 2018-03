Energia: Kosovo, premier Haradinaj riceve mediatore tedesco per disputa con Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la mancata attuazione dell'accordo (siglato nel 2014), il Kosovo ha perso circa 17 milioni di euro ogni anno", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale Bekim Collaku, interpellato dalla fondazione italiana "Ottimisti e razionali", evidenziando che ora è chiaro come questo sia un problema per l'intera Ue che invece continua ad aprire nuovi capitoli nei negoziati di adesione con Belgrado. Da Bruxelles Entsoe ha confermato la scorsa settimana, tramite un altro comunicato, che gli operatori per l'energia elettrica di Serbia e Kosovo (Ems e Kostt) hanno risolto momentaneamente i problemi che hanno causato l'alterazione delle frequenze sull'intera rete europea. In ogni caso, precisa il comunicato, si tratta solo di "un primo passo nella risoluzione della questione". "Il secondo passo ora è di sviluppare un piano per far tornare l'energia mancante nel sistema e ripristinare la normalità", sostiene Entsoe assicurando di essere in contatto con la Commissione europea "per trovare soluzioni di lungo termine e per evitare il ripetersi del problema". (Kop)