Kosovo: partiti Ldk e Vetevendosje chiedono elezioni anticipate

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) e il Movimento Vetevendosje, due partiti dell'opposizione kosovara, sostengono che il governo del premier Ramush Haradinaj è in crisi e chiedono elezioni anticipate. Il capo gruppo del Ldk, Avdullah Hoti, ha affermato che è ormai chiaro che il governo non ha la maggioranza per governare: tale situazione "è insostenibile" e per questo si dovrebbe andare ad elezioni anticipate. A suo modo di vedere, scrive il quotidiano "Zeri", bisognerebbe tuttavia prima ratificare l'accordo sui confini con il Montenegro, per il bene dei cittadini kosovari. Dall'altra parte, i deputati del Movimento Vetevendosje hanno abbandonato ieri l'aula dove era in corso il dibattito sulla proposta per l'aumento degli stipendi degli esponenti governativi. "Il governo ha fallito moralmente, numericamente, e dovrebbe cadere ora anche formalmente", si legge in un comunicato del movimento Vetevendosje. (Kop)