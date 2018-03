Fyrom: rinviata al 17 aprile prima udienza dopo riapertura caso Monster (3)

- Il governo di Skopje ha deciso lo scorso 10 novembre di dare il via libera ad un'indagine internazionale per fare chiarezza sugli scontri inter-etnici del 2015 a Kumanovo. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il premier macedone Zaev. Secondo quanto spiegato dal premier, i rappresentanti internazionali sono stati interpellati e istruiti in materia al fine di fare piena luce sulla vicenda che ha visto la cittadina nel nord-ovest della Fyrom diventare teatro di 48 ore di guerriglia. "Speriamo che tutti i dubbi su questo caso vengano chiariti", ha dichiarato Zaev. Dopo la dura condanna per terrorismo inflitta pochi giorni prima dal Tribunale di Skopje per 34 persone legate alla guerriglia indipendentista albanese, a Skopje centinaia di cittadini dell’etnia minoritaria hanno protestato contro le pesanti condanne a 746 anni complessivi di reclusione. Tra i condannati per i fatti di Kumanovo, sette uomini di etnia albanese provenienti da Kosovo e Fyrom che sconteranno l'ergastolo; altre 27 persone sono state condannate invece a pene detentive fra i 12 e i 40 anni. (segue) (Mas)