Serbia: presidente Vucic, pronti a compromesso su Kosovo, non a umiliazione (2)

- Mitchell, ha ancora detto il presidente Vucic, ha però ascoltato le posizioni della Serbia e "forse ne ha comprese alcune". Il capo dello stato ha infine precisato che la Serbia ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina, e di avere reso noto a Mitchell di non credere che le autorità kosovare rispetteranno il loro obbligo previsto dall'Accordo, ovvero la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. "Questo loro unico obbligo non è stato adempiuto. L'Unione europea e gli Stati Uniti lo sanno e sono grato a Mitchell per aver detto che è importante che tale impegno vada mantenuto", ha concluso Vucic. (Seb)