Serbia: diplomatico Usa Mitchell, su questione Kosovo entrambe le parti devono mantenere impegni

- Entrambe le parti impegnate nel dialogo Belgrado-Pristina devono mantenere gli obblighi assunti: lo ha dichiarato l'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, Wess Mitchell, oggi in visita in Serbia. In una conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, Mitchell ha auspicato una soluzione al problema "che affligge la regione" già da molti anni. "Vogliamo che venga trovata una grande e unica soluzione, e credo che questo sia l'obiettivo del dialogo interno avviato dal presidente Vucic. Noi siamo pronti ad ascoltare e aiutare", ha detto Mitchell, aggiungendo di essere contrario a soluzioni unilaterali che potrebbero compromettere la stabilità e la sicurezza della regione. Il presidente serbo Vucic ha dichiarato che la Serbia è pronta a raggiungere un compromesso sulla questione del Kosovo, ma non accetterà nessuna "umiliazione". (segue) (Seb)